Actor madeirense Dinarte de Freitas regressa à série ‘The Gifted’ do canal Fox

O ator madeirense Dinarte de Freitas vai voltar aos ecrãs norte-americanos a 6 de novembro, no episódio “iMprint” da série “The Gifted”, do canal Fox, um regresso que o deixa “feliz” e abre as portas a mais participações na segunda temporada.

“Pedro”, o personagem mutante interpretado pelo ator português, será capturado durante este episódio da série fantástica da Marvel, cujo enredo apresenta vários paralelos com a situação social e política que se vive nos Estados Unidos.

“O interessante no mundo da televisão é isso”, disse à Lusa Dinarte de Freitas, que participou em três episódios da primeira temporada de “The Gifted”, em 2017. “A série faz, de certa forma, o contraponto com a situação económica e social daquilo que se vive nos EUA”, referiu, uma incorporação da atualidade que é possível porque os episódios são escritos e filmados com poucas semanas de antecedência.

Em “iMprint”, que a Fox Portugal transmite a 12 de novembro, irá reaparecer o grupo extremista Purifiers [Purificadores], “um grupo anti mutante que é contra a diversidade”. Trata-se de uma alusão à tensão entre nacionalistas e comunidades imigrantes nos Estados Unidos, sendo que a separação de famílias também será abordada, explicou o ator.

Embora não saiba o destino do seu personagem, que tem o poder de instigar medo e a missão de proteger o quartel mutante, Dinarte de Freitas espera que “Pedro” tenha futuro na série. “Fico feliz de ter regressado nesta temporada”, afirmou, “e espero que o personagem continue a crescer”, tendo o conta o feedback positivo.

“Há fãs que fazem desenhos do meu personagem e muitos seguidores no Instagram perguntam quando volta a aparecer”, contou o ator, explicando que a caracterização necessária para interpretar “Pedro” é um dos atrativos junto dos espetadores.

O impacto do personagem foi expressivo a nível internacional, mas Dinarte de Freitas notou que não recebeu muito feedback em Portugal.

“Nem com o facto de eu ser português. Falou-se muito pouco”, disse, avançando que “talvez muita gente não saiba” que há um ator luso a participar na série.

No final da primeira temporada, um dos personagens que está a tentar capturar os mutantes consegue contornar o terror de “Pedro”.

“O meu poder deixa de funcionar quando a pessoa consegue ultrapassar os seus próprios medos”, explicou.

O ator de 38 anos está envolvido em vários outros projetos nacionais e internacionais, incluindo o filme “Tiro e Queda” de Ramón de Los Santos, que estreia em Portugal a 29 de novembro, e a série policial “A Teia” , da TVI.

A série “The Gifted” passa no canal Fox Portugal nas noites de segundas-feira.