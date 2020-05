O próximo presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, considera que irá ter “um enorme desafio pela frente” em contexto da pandemia de covid-19, reconhecendo que “há um certo desconhecimento” por se tratar de uma “situação nova”.

“Vamos atravessar um enorme desafio pela frente, em várias linhas, há um certo desconhecimento, esta é uma situação nova, e toda ela é um próprio desafio”, disse hoje João Pedro Oliveira e Costa na conferência de imprensa de apresentação de resultados trimestrais do BPI, após ter sido comunicado que será o novo presidente executivo do banco, sucedendo a Pablo Forero.

A pandemia de covid-19 foi um dos vários desafios elencados pelo gestor português, que manifestou o desejo de “conseguir seguir o mesmo legado” dos seus antecessores Artur Santos Silva, Fernando Ulrich e Pablo Forero.

“Recebo um banco com qualidade em termos de solidez, liquidez, ânimo das equipas, organização, muitíssimo bom, e isso claramente é uma responsabilidade manter”, referiu o presidente executivo indigitado do BPI.

Um outro desafio elencado por João Pedro Oliveira e Costa é ter como acionista o espanhol CaixaBank, “uma entidade muitíssimo bem organizada, com enorme prestígio em Espanha”, que tem “um enorme grau de exigência relativamente a tudo o que é feito dentro do banco”.

Oliveira e Costa - sem relação familiar com o antigo presidente do BPN, que morreu em março - disse ter uma equipa que conhece “muitíssimo bem”, tendo um trabalho de 30 anos no banco em que afirmou conhecer “praticamente todos os cantos”, por ter feito “praticamente todas as funções na linha hierárquica do banco”.

“Revejo-me e confundo o meu perfil com o perfil do banco, não tenho um perfil específico diferente daquilo que foi e tem sido o percurso do banco”, referiu, considerando que se enquadra na “base de valores” do BPI.

No entanto, referiu que os “assuntos do perfil carecem de prova”, e “só depois, na execução das funções, e passado algum tempo, é que vamos verificar se os perfis se confirmam ou se não passam de boas intenções”.

O presidente executivo cessante, Pablo Forero, disse que João Pedro Oliveira e Costa está “preparado” para as novas funções, e afirmou que na reforma irá continuar a viver em Portugal.

Sobre o presidente do Conselho de Administração não executivo, Fernando Ulrich, Forero afirmou que “não há plano de mudar”.

“Continua a ser Fernando Ulrich e esperamos que continue assim”, afirmou o gestor espanhol.

O Conselho de Administração do BPI escolheu João Pedro Oliveira e Costa para novo presidente executivo, anunciou hoje o banco, sucedendo ao espanhol Pablo Forero, que se vai reformar.

“O Presidente da Comissão Executiva do Banco BPI, Senhor Pablo Forero, 64 anos, comunicou ao Conselho de Administração do Banco BPI a sua decisão de se reformar no final do seu mandato. O Conselho de Administração do Banco BPI, reunido em 04 de maio de 2020, tomou conhecimento desta intenção e decidiu indigitar para o mandato 2020-2022, em substituição do senhor Pablo Forero, o Dr. João Pedro Oliveira e Costa, 54 anos, atual vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva”, lê-se na informação comunicada ao mercado, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O BPI acrescenta que a eleição de João Pedro Oliveira e Costa apenas se irá concretizar “depois da necessária aprovação das autoridades de supervisão”.