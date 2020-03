Uber anuncia novas medidas para utilizadores da aplicação em Portugal

No contexto de confinamento em vigor desde o dia 17 de Março, a Uber reforça o seu compromisso em garantir a segurança de todos os utilizadores e anuncia um plano para apoiar motoristas, utilizadores, restaurantes e parceiros de entrega que optem por continuar a utilizar as aplicações Uber e Uber Eats.

Aplicações Uber e Uber Eats com segurança reforçada

No seguimento da publicação das medidas aplicáveis durante o Estado de Emergência, onde só é permitida a aquisição de bens e serviços de primeira necessidade, prestação de auxílio a familiares, situações de emergência ou prática de actividade laboral que não seja possível realizar em teletrabalho, há novas recomendações sobre como viajar, entregar e recolher refeições em segurança. Saiba quais:

Entregas de refeições sem contacto:

Implementação de medidas para permitir a entrega sem contacto entre todas as partes: funcionários do restaurante, parceiros de entrega e utilizadores. Os restaurantes passam a organizar a entrega de pedidos numa área dedicada e será ajustado o número de pedidos na aplicação Uber Eats para limitar o número de parceiros de entrega que aguardam pedidos no mesmo restaurante, de forma a garantir que as regras de distanciamento social são respeitadas. Para o utilizador, basta seleccionar a opção de entrega “Deixar à Porta” para que o parceiro de entrega receba essa informação.

Restrição de lotação e de acesso ao banco dianteiro:

Durante o Estado de Emergência, nenhum utilizador pode ocupar o banco dianteiro junto ao motorista e deve ser assegurada a renovação do ar interior do veículo e a limpeza das superfícies. É restringida a lotação dos veículos TVDE disponíveis na aplicação, passando a capacidade máxima dos produtos UberX, UberGreen, UberComfort e UberBlack a ser de 3 utilizadores e do UberXL a 5 utilizadores.

Comunicação frequente e relevante:

Será estabelecida uma comunicação frequente com todos os parceiros - operadores TVDE, restaurantes e parceiros de entrega - para facilitar o fluxo de informações relevantes fornecidas pelo Governo e pela Direcção Geral da Saúde e, para que deste modo, que seja mais rápida a implementação das medidas de segurança recomendadas.

Apoio à adopção de medidas de higiene e segurança:

Todos os parceiros de entrega deverão ter e conta as boas práticas de prevenção sanitária para a entrega de refeições ao domicílio, de maneira a incentivar que sejam tomadas as devidas acções de higiene e evitado o contacto físico em todos os momentos do processo, seja na recolha do pedido ou na sua entrega. Adicionalmente será garantido um reembolso de até 25€ a cada parceiro de entrega na compra de todos os produtos sanitários mediante a apresentação de um recibo.

Nova solução para motoristas e operadores TVDE Uber: Uber Drop-Off

A Uber está a desenvolver uma nova solução B2B, o Uber Drop-Off para ajudar a escala e a capacidade logística de retalhistas e empresas de bens de consumo a terem entregas eficazes com a comunidade de motoristas que viaja com a Uber em Portugal.

Soluções para utilizadores, restaurantes e parceiros de entrega Uber Eats

Neste momento, a principal prioridade da Uber é a segurança de todos os utilizadores da aplicação, sejam parceiros de entrega, restaurantes parceiros ou utilizadores, refere Mariana Ascenção, Diretora de Comunicação da Uber em Portugal

Assim, a empresa removeu a taxa de entrega até 3 de Abril, em todos os pedidos, durante todos os dias da semana. Para usufruir basta entrar na aplicação do Uber Eats e inserir apenas uma vez o código TAXAGRATIS no separador ‘Promoções’, dentro da secção ‘Conta’.

Uma medida que surge para tornar a entrega ao domicílio ainda mais acessível para os portugueses, procurando apoiar todos os restaurantes que continuam a usar a aplicação para compensar o encerramento dos seus espaços físicos, assim como a promover o aumento de rendimento dos parceiros de entrega.

Para facilitar a gestão de tesouraria dos mais de 3.000 restaurantes parceiros, 70% dos quais são restaurantes independentes, a Uber passa a disponibilizar a opção de transferência diária dos valores facturados através da aplicação (dias úteis), em vez da cadência normal de uma vez por semana.

Foi ainda removida a taxa de acesso e activação de conta para todos os restaurantes que adiram à aplicação durante o Estado de Emergência (até 3 de Abril) . Para os restaurantes que já iniciaram a sua parceria com o Uber Eats, as taxas de activação a cobrar durante este período serão também dispensadas.

O processo de activação de todos os restaurantes doi acelerado através da implementação de um processo remoto e automatizado e da criação de uma equipa dedicada ao registo de novos parceiros que pretendam oferecer os seus pratos ou produtos através da aplicação, permitindo a activação em 2 dias úteis.

A empresa garante que está a trabalhar para que os utilizadores Uber Eats tenham em breve acesso a produtos de conveniência através da aplicação.