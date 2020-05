A União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) partilha hoje, 26 de Maio, entre as 12h e as 13 horas, um guia de boas práticas para o comércio no âmbito da Covid-19. No Webinar organizado pelo programa Lisboa Empreende+ da Câmara Municipal de Lisboa, a UACS irá apresentar as medidas preventivas de segurança e higiene de forma a proteger os clientes, os colaboradores e os próprios negócios no sector do comércio.

De acordo com Maria de Lourdes Fonseca, presidente da Direcção da UACS, a associação irá “partilhar com os intervenientes um conjunto de boas práticas atendendo à emergência de saúde pública mundial, com o intuito de acautelar a proliferação de contágio de Covid-19 no sector do comércio”, tendo sublinhado ainda que, neste momento em que já é notório o número de pessoas que estão a voltar a procurar o comércio de rua, “é essencial respeitar e aplicar as medidas que aumentem a possibilidade de distanciamento social, de forma a proteger estes clientes, os colaboradores e os próprios negócios”.

A iniciativa tem como objectivo apresentar as recomendações importantes para ajudar as empresas do comércio a adoptarem as medidas preventivas de segurança e higiene nos seus estabelecimentos e locais de trabalho. Após a exposição da informação, haverá um período de perguntas e respostas para os participantes poderem esclarecer as suas dúvidas.

A celebrar 150 anos, a UACS tem desde o ano da sua fundação, o objectivo de apoiar e defender os empresários do sector do comércio e serviços nas questões relacionadas com o arrendamento, a legislação laboral e respectivo contrato colectivo de trabalho, os impostos, as taxas municipais e demais assuntos relacionados com o desenvolvimento da actividade.