Tragédia em Moçambique e chegada de Rui Pinto a Lisboa em destaque na imprensa nacional

A tragédia que se abateu sobre Moçambique e a chegada do português Rui Pinto a Lisboa, na sequência do processo de extradição decidido pela justiça húngara, a fim de ser presente a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial dominam as capas dos jornais nacionais desta sexta-feira, dia 22 de Março.

O JN escreve que epidemias e fome ameaçam Moçambique e que Rui Pinto está também a ser investigado por atacar clubes espanhóis, sendo suspeito de roubar milhares de emails, incluindo o Real Madrid. O matutino diz ainda que o pirata informático está detido na PJ e que vai hoje a tribunal.

O Correia da Manhã avança que o Benfica aperta o cerco a pirata do emails, referindo que Rui Pinto alega que os actos foram cometidos na Hungri, mas as Águias sustentam que o dano aconteceu em Portugal.

Este jornal escreve ainda que portugueses na Beira, em Moçambique, pedem ajuda e segurança e que, neste momento, 15 mil vítimas aguardam socorro.

Ainda sobre a tragédia de Moçambique, o Público adianta na sua edição que Maputo mobilizou-se para salvar os vizinhos da Beira e o jornal I relata um testemunho impressionante de uma pessoa que viu centenas de corpos a boiar. Já sobre o hacker português, revela que Rui Pinto chegou ontem a Portugal mas as autoridades já tinham computador e documentos do pirata.

Há ainda outras notícias em destaque na imprensa nacional, como o ‘Brexit’, com o Diário de Notícias a adiantar que o UE aceita adiar a ‘saída’ até 22 de Maio, mas com condições.

Além disso, escreve que Temer é preso 348 dias depois de Lula e que residência alternada de filhos de pais separados ganha força na lei.