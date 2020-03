TAP reduz temporariamente as operações para vários países

A TAP vai reduzir temporariamente a sua operação após os sucessivos anúncios de restrições, como principal medida de contenção do COVID-19, por parte de vários Estados das geografias em que a Companhia portuguesa opera, combinados com a acentuada queda da procura, factores que têm gerado inúmeros e sucessivos cancelamentos de voos e suspensões de rotas, que têm vindo a ser comunicados pela TAP aos passageiros e público em geral.

No caso da rota da Madeira, a TAP vai manter, para já, dois voos por dia entre a Região e Lisboa.

Nas últimas 24 horas, verificaram-se evoluções significativas, tendo a TAP decidido reduzir de forma expressiva a operação e parquear grande parte da sua frota de aviões.

No entanto, a companhia aérea assegurará os voos em todas as rotas em que os mesmos sejam possíveis, de modo a dar resposta à missão de transportar os seus clientes para junto das suas famílias.

“Estamos a trabalhar na continuidade do nosso negócio convictos de que em breve voltaremos ao ritmo normal da nossa actividade, sempre com o foco no futuro, na sustentabilidade e no crescimento da nossa TAP. Agradecemos o empenho e o sentido de missão dos nossos colaboradores neste momento em que todos têm dado tudo de si para tratar dos nossos clientes e de Portugal”, assegura Antonoaldo Neves, CEO da TAP.

Informação para Clientes

Os Clientes afectados pelos cancelamentos de voos neste período, poderão ir ao site refunds.flytap.com para obter o seu voucher no valor pago pela aquisição do bilhete, para que possam decidir tranquilamente para onde e quando querem viajar.

Este voucher permite viajar no prazo de um ano para qualquer destino operado pela TAP, reservando em www.flytap.com, sem necessidade de recorrer ao Contact Center.

A TAP actualiza toda a informação relativa ao impacto do surto de coronavírus na sua operação em https://www.flytap.com/pt-pt/ultimas-atualizacoes e solicita aos seus Clientes com voos ainda não cancelados que consultem a informação sobre o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

Conheça a lista das rotas que a TAP vai operar entre 23 de Março e 19 de Abril, sendo que a mesma pode ser ajustada sempre que as circunstâncias assim o exijam.