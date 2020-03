Suspensão da actividade de medicina dentária já amanhã

O Governo decretou esta noite a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia e de odontologia, com exceção de situações comprovadamente urgentes e inadiáveis (requer autenticação).

O despacho, que produz efeitos a partir de amanhã, 16 de março, vai estar em vigor por duas semanas e pode ser prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica.

O despacho interministerial foi assinado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e pela ministra da Saúde, Marta Temido, após consulta à Ordem dos Médicos Dentistas e à Ordem dos Médicos.

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) já tinha recomendado aos médicos dentistas a suspensão da atividade, exceto em casos de urgência.

Para o bastonário da OMD, Orlando Monteiro da Silva, “a prioridade é proteger as vidas dos médicos dentistas, das nossas famílias e dos nossos utentes, é disso que se trata neste momento, em que a estratégia passa por tentar impedir a propagação do vírus de todas as formas. Esta pandemia não poupa ninguém e todos, sublinho todos, deveremos estar muito empenhados em cumprir as indicações das autoridades”.

O bastonário considera “fundamental que o governo aprove de seguida um conjunto de medidas que possam minimizar os enormes constrangimentos decorrentes desta situação, que se vão necessariamente repercutir no desenvolvimento de uma atividade eminentemente liberal como é a do médico dentista”.

Decorrente desta nova realidade, a OMD emanará algumas recomendações em breve e continuará a monitorizar a situação através do Grupo de Trabalho de Acompanhamento COVID-19, atualizando a informação disponível a todos os médicos dentistas sempre que se justifique.