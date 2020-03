STAL desconvoca greve que afectaria tratamento dos lixos na região de Aveiro

A greve que estava convocada para hoje na ERSUC -- Resíduos Sólidos do Centro, que gere a Unidade de tratamento Mecânico Biológico de Eirol, em Aveiro, foi cancelada dada a situação de saúde pública, disse à Lusa fonte sindical.

O STAL -- Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins havia emitido um aviso de greve na ERSUC, desde as 00:00 e durante 24 horas, o que poderia condicionar a receção de resíduos na Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB) de Eirol.

Contactado pela Lusa, João Claro, dirigente do STAL, disse que a greve foi desconvocada devido à pandemia do Covid-19.

“Na atual situação, a realização da greve dificilmente seria compreendida pela população, já que estamos a falar de serviços essenciais relativos à higiene e não queremos que a população esteja contra os trabalhadores”, disse.

Alguns autarcas, como o presidente da Câmara de Águeda, haviam já manifestado preocupação com a realização da greve e apelado à população para não depositar resíduos nos contentores, durante a greve, “perante a incerteza de estarem garantidos os serviços mínimos nas entregas de resíduos em Eirol”.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

O epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no domingo 368 novas mortes e que regista 1.809 vítimas fatais.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.

Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.