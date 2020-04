Sociedade de Transportes Colectivos do Porto pede carregamento de passes apesar de validações suspensas

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) pede aos clientes que carreguem as assinaturas mensais de abril, numa “atitude cívica” e de “apoio”, apesar de a validação de bilhetes estar suspensa devido à covid-19.

Numa informação divulgada na página da internet, a empresa apela a quem continua a viajar nos seus autocarros que “carregue a assinatura mensal para o mês de abril”, ajudando “a manter o serviço da STCP e a corresponder ao trabalho de quem, todos os dias, o põe a funcionar”.

“Sabemos que podemos contar com a sua responsabilidade, com a sua atitude cívica e com o seu apoio. Temos que manter as distâncias, mas estamos juntos na mobilidade diária de todos os que precisam de continuar a deslocar-se. Carregue a sua assinatura mensal Andante na rede multibanco, numa Payshop ou na Loja Andante de Campanhã”, acrescenta a STCP.

A empresa acrescenta que, “até nova informação, os validadores nos autocarros da STCP vão continuar desligados” pois “a prioridade é o combate à pandemia da covid-19” e a suspensão das validações pretende “contribuir para a saúde e segurança de clientes e colaboradores”.

“A validação dos títulos de assinatura mensal continua a não ser possível nem obrigatória. No entanto, continuamos a circular por si, todos os dias, 24 horas por dia”, destaca.

A empresa lembra que serve seis concelhos, com 73 linhas e que tem “mais de mil pessoas na linha da frente, a conduzir os autocarros, na manutenção, desinfeção e coordenação da circulação de mais de 300 autocarros”.

“Sabemos que a oferta foi reduzida. Esta medida é necessária para termos uma reserva de motoristas sempre disponível para lhe prestar o serviço de que necessita”, refere.

A empresa pede ainda que não se use a STCP nem se saia de casa a não ser que seja mesmo necessário, e isso significa “trabalhar, prestar apoio a familiares ou para comprar bens de primeira necessidade”.

A STCP reduziu a 23 de março a oferta de autocarros em 40%, tendo colocado todas as linhas de autocarro a circular com os horários de sábado devido à covid-19.

Antes, a empresa já tinha suspendido as validações de bilhetes, implementando a entrada de passageiros pela porta traseira.

Portugal regista hoje 187 mortes associadas à covid-19, mais 27 do que na terça-feira, e 8.251 infetados (mais 808), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (95), seguida da região Centro (52), da região de Lisboa e Vale do Tejo (38) e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

Relativamente a terça-feira, em que se registavam 160 mortes, hoje observou-se um aumento de 16,9% (mais 27).

De acordo com dados da DGS, há 8.251 casos confirmados, mais 808, um aumento de 10,9% face a terça-feira.

Das 8.251 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (7.525) está a recuperar em casa, 726 (mais 99, +15,8%) estão internadas, 230 (mais 42, +22,3%) dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.