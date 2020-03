Sobe para 60 o número de mortos em Portugal com 17 registados nas últimas 24 horas

Subiu para 3.544 o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Portugal e são agora 60 os mortos no país de covid-19. Os dados divulgados há pouco pela Direcção-Geral da Saúde dão conta de que há mais 17 óbitos nas últimas 24 horas relacionados com a pandemia. Estão ainda 2.154 casos suspeitos à espera de resultados laboratoriais.

De ontem para hoje foram registados 549 novos infectados, um aumento de 18,3%. Dos 3.544 infectados, 191 estão internados em unidades de cuidados de saúde, 61 deles em cuidados intensivos.

Os novos 17 mortos foram registados nas regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. O Norte continua a liderar, com mais oito casos, somando agora 28 óbitos por covid-19. Na zona Centro do país somam-se nas últimas 24 horas mais três mortos, passando agora para 13. Em Lisboa e Vale do Tejo o número negro passou de 12 para 18 com os seis falecimentos do último dia. Mantém-se um morto no Algarve. Alentejo e as regiões autónomas seguem sem vítimas mortais. Quatro mortos tinham idades entre os 50 e os 59 anos; oito entre os 60 e os 69; 15 estavam na faixa etária dos 70 aos 79. A maioria dos doentes que faleceram, 33, tinham mais de 80 anos.

Quanto aos infectados, o Norte mantém a liderança também com 1.858 casos positivos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 1.082, a zona Centro com 435. O Algarve tem 89 casos positivos, os Açores 24, o Alentejo 20 casos e a Madeira surge com 15 positivos. A contabilização dos estrangeiros é feita à parte. Nas contas da DGS são 21.

Neste momento o país regista, de acordo com o boletim diário da autoridade de saúde, 43 recuperados.

Desde Janeiro deste ano contam-se já 22.257 casos suspeitos em Portugal. 14.994 estão em vigilância.

Portugal entrou às 0 horas de hoje na fase de mitigação da pandemia. Graça Freitas, directora-geral da Saúde, reafirmou o abastecimentos de materiais de protecção individual, tendo chegado ao pais cinco mil das 80 mil máscaras encomendadas.

Garantiu também que todos os suspeitos terão acesso a um teste.