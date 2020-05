Sector da pesca com dificuldade em implementar algumas medidas

O ministro do Mar admitiu hoje que o setor está preocupado com o risco de contágio pela covid-19, apesar de ainda não se registarem casos entre os profissionais, notando que existe dificuldade na implementação de algumas medidas de segurança.

“Apesar de no setor das pescas e na venda de pescado não se terem observado casos de covid-19, as tripulações estão preocupadas”, notou Ricardo Serrão Santos, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

O governante admitiu existir “dificuldade a bordo” no que concerne a aplicação de medidas de segurança e de mitigação do risco de contágio, mas garantiu que, dentro do possível, tem sido mantido o distanciamento físico.

“A bordo das embarcações há equipamentos de proteção individual [...]. Está em ação um programa de testes de [despiste à] covid-19 no setor”, afirmou Ricardo Serrão Santos, em resposta aos deputados.

Por outro lado, o ministro do Mar assegurou que a venda de pescado ‘online’ “aumentou bastante”, ressalvando que muitos mercados continuam a transacionar pescado.

“Nunca vi tanto pescado a ser levado porta a porta como agora. Não venda direta do pescador, mas através dos circuitos de mercados e comerciantes”, referiu.

Após a primeira ronda de intervenções, Ricardo Serrão Santos notou ainda que, apesar de se verificar uma perda de rendimentos, a atividade continua a funcionar, acrescentando que têm chegado ao ministério pedidos de esclarecimento sobre os requisitos para ingressar no setor.

