Ronaldo, António Costa e Jorge Jesus em destaque na imprensa nacional

A Justiça portuguesa protege segredos de Cristiano Ronaldo pirateados pelo hacker Rui Pedro. A Notícia do Correio da Manhã avança que os dados pessoais e as contas bancárias de CR7 estão guardados, no dia em que o hacker se defende na justiça.

O Jornal de Notícias (JN) destaca o facto de o Estado querer hospitais a cobrar por doentes que são abandonados. Portugal tem cerca de mil pessoas por dia com alta problemática sem terem para onde ir. Esta é uma das medidas do Orçamento de Estado (OE) que tem impactos positivos e negativos nos contribuintes.

António Costa ocupa grande parte da capa do Público. O primeiro-ministro confia na aprovação do OE, afasta guerras no Governo e fala da relação com Mário Centeno. Diz inda que os jovens podem poupar quase um salário com o novo incentivo no IRS e a fiscalidade automóvel vai continuar a subir. Deixa ainda uma pergunta: por que é que ninguém foi julgado no caso BES?

O Jornal I salienta as posições de Manuel Alegre e João Soares em relação ao OE, nomeadamente o IVA a 23% nas touradas. João Soares apela ao bom senso dos deputados socialistas para não aprovarem esta medida.

O Diário de Notícias destaca a petição para apoiar pais que tenham filhos com cancro depois da associação de pais Heróis já não existir. Criada em 2017 por uma mãe que perdeu a filha com cancro, a associação entregou em 2017, na Assembleia da República, uma petição onde alertava para a realidade dos pais que vivem o drama de ter um filho com cancro. O documento será discutido amanhã em plenário. A fundadora da Associação, Adelaide Silva, faleceu em Julho e a associação cessou funções.

Este matutino destaca ainda o Dia Internacional das Migrações assinalado hoje. Em 2018, mais de 10% dos bebés nascidos em Portugal são de mãe estrangeira.

Jorge Jesus é novamente notícia depois de o Flamengo ter derrotado o Al Hilal e carimbar presença na final do mundial de clubes.