Quatro municípios raianos do Alto Alentejo interditaram hoje a circulação em cinco caminhos municipais com acesso a Espanha para haver “controlo de pessoas e bens” na fronteira devido ao agravar da pandemia de Covid-19 na vizinha Extremadura espanhola.

A interdição da circulação nos caminhos foi decidida pelos presidentes dos municípios de Arronches, Campo Maior, Marvão e Portalegre e vai “vigorar por tempo indeterminado”, explica a Câmara de Marvão, numa informação hoje divulgada.

Segundo o município, a circulação nos caminhos foi interditada “para que haja um controlo de pessoas e bens, numa altura em que a situação” relativa à pandemia de Covid-19 “se agrava na vizinha Extremadura espanhola”, onde há “um significativo número de casos confirmados”.

A circulação foi interditada nos caminhos municipais Galegos - La Fontañera, São Julião - Codosera, Esperança - Toujeirinha, Ouguela - Albuquerque e Retiro - Badajoz, precisa a Câmara de Marvão.

Na nota, o município também informa que a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, contactou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em nome dos presidentes dos quatro municípios da raia do Alto Alentejo, “no sentido de apelar à necessidade da reposição das fronteiras para cortar a cadeia de transmissão da Covid-19”.

O novo coronavírus Sars-Cov-2 que provoca a doença Covid-19 foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 154 mil pessoas, com casos registados em mais de 139 países e territórios, incluindo Portugal, que, segundo dados hoje divulgados, tem 245 casos confirmados, mais 76 do que os contabilizados no sábado.

A Organização Mundial de Saúde já declarou a Covid-19 como pandemia.