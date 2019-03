PSP detém 213 pessoas nos primeiros quatro dias de operação ‘Carnaval em segurança’

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 213 pessoas e apreendeu 54 viaturas e seis armas de fogo nos primeiros quatro dias da operação “Carnaval em segurança” informou hoje a PSP.

Durante os quatro dias da operação -- que vai a meio -, a polícia apreendeu ainda 14 quilogramas de artigos pirotécnicos e seis armas brancas, tendo realizado um total de 688 operações e fiscalizado 16.712 viaturas.

Quase 4.000 condutores -- 3.956 -- foram submetidos a testes de alcoolemia, tendo 23 sido detidos por conduzirem com uma taxa de alcoolemia igual e/ou superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue.

De todos os submetidos a testes, foram autuados 56 por conduzirem com uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Foram também detetadas 616 viaturas em excesso de velocidade (143 infrações leves, 438 graves e 35 muito graves), tendo ainda sido registadas e processadas 1.738 outras infrações ao Código da Estrada.

Neste âmbito foram realizadas 361 ações de visibilidade e sensibilização.

Os quatro primeiros dias da operação mobilizaram 3.698 polícias e 991 viaturas.

No âmbito da operação “Carnaval em Segurança”, que arrancou na terça-feira e termina em 03 de março, a PSP irá desenvolver uma operação policial de 24 horas de “maior dimensão”, entre as 07:00 de quinta-feira e as 07:00 de sexta-feira.