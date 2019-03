Protecção Civil alerta para risco de incêndios rurais devido a temperaturas altas e vento forte

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu hoje um aviso à população sobre o perigo de incêndio rural, devido à manutenção de temperaturas acima do habitual para a época e “acentuado aumento da intensidade do vento”.

A ANPC avisa que o cenário meteorológico “traduz-se num aumento dos índices de risco de incêndio entre hoje e quarta-feira, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios em todo o território continental”, com níveis de risco “Elevado” e “muito Elevado”.

A partir de previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANPC alerta para uma humidade relativa do ar inferior a 30% na generalidade do continente, sendo inferior a 20% na região interior sul durante a tarde, verificando-se “uma fraca recuperação da humidade durante a noite”.

A temperatura máxima está acima dos valores normais para a época do ano, com valores entre 25ºC e 28ºC nas regiões centro e sul e entre 20ºC e 25ºC na região norte.

A partir da noite de hoje, está previsto igualmente um aumento da velocidade do vento, do quadrante de leste, com rajadas até 40 km/h e rajadas até 65 km/h no litoral a norte do Cabo Mondego durante a noite e manhã de terça-feira, e no Algarve a partir do fim da tarde.

“Nas terras altas (acima dos 800 metros), o vento será moderado a forte (até 50 km/h) do quadrante leste, com rajadas até 80 km/h até ao final da manhã e a partir do final da tarde”, adianta um comunicado da ANPC.

Face a estas previsões, a ANPC lembra que a queima de matos cortados e amontoados e de qualquer tipo de sobrantes de exploração está sujeita a autorização da autarquia local, devendo esta definir o acompanhamento necessário para a sua concretização, tendo em conta o risco do período e zona em causa.

“A ANPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente através da adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, na utilização do fogo em espaços rurais, observando as restrições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet da ANPC e do IPMA, junto dos Gabinetes Técnicos Florestais das Câmaras Municipais e dos Corpos de Bombeiros”.