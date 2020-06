Projecto da DECO ‘Factura Amiga’ candidato a prémio europeu de energia sustentável

A iniciativa ‘factura amiga’, lançada pela DECO, Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, é um dos nove projectos finalistas candidatos ao Prémio Europeu de Energia Sustentável de 2020, anunciou hoje a Comissão Europeia.

O Prémio de Energia Sustentável da UE, promovido anualmente pelo executivo comunitário, pretende distinguir projectos inovadores nas áreas das energias renováveis e da eficiência energética nas categorias de Compromisso, Inovação e Juventude, tendo a ‘factura amiga’ sido eleita como finalista.

Lançada pela DECO em 1998, a ‘factura amiga’ ajuda os consumidores a ler, a interpretar correctamente e a descodificar as suas contas de energia e a descobrir como reduzir os custos da energia doméstica, motivando-os a poupar energia.

De acordo com a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, o seu projecto nacional de sensibilização envolveu já um total de 200.000 cidadãos, incentivando-os a mudar os seus comportamentos no consumo de energia, e capacitou 308 técnicos de Autarquias e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que prestam informação aos consumidores para os motivar nessa mesma mudança de comportamentos energéticos.

Além do projecto ‘factura amiga’, são finalistas oito outros projectos, três por categoria: da Holanda e da Bélgica também na categoria Compromisso, da Irlanda, Grécia e Itália na categoria Inovação, e de Chipre, Alemanha e Croácia na categoria Juventude.

Os vencedores serão escolhidos por um júri de especialistas e pelo público, podendo os consumidores europeus dar o seu voto digital para o ‘Prémio Cidadão’ através da plataforma https://eusew.eu/awards-public-vote, estando a votação aberta até 14 de Junho, com os galardoados a serem anunciados em 23 de Junho.