Presidente da República não vê escolas portuguesas abrirem em Abril

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu ao final da terceira reunião, no Infarmed, que contou com os representantes dos órgãos de soberania e as entidades de saúde, quesegundo os especialistas deve manter-se o actual esforço de contenção até ao final de Abril, pelo que sugere que as escolas não devem reabrir antes de Maio.

“Isso depreende-se, obviamente. É o senhor Primeiro-Ministro que o dirá a 9 de Abril mas, daquilo que os especialistas disseram, a opção neste momento é ganhar em abril o mês de maio. Se é ganhar em abril é manter este esforço durante.”