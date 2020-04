Presidente da República admite terceiro estado de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu há pouco decretar um novo terceiro estado de emergênmcia, no sentido de que o país possa olhar o mês de Maio de outra forma, muito mais positiva.

“Tudo está encaminhado para que seja decretado um terceiro estado de emergência, a apontar já para a realidade do mês de Maio”, assumiu, o presidente após a reunião tida com os peritos, no Infarmed.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou ainda que já “se vê uma luzinha ao fundo do túnel”, contudo haverá outra reunião a 28 de Abril para ajudar a tomar decisões futuras.