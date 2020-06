Presidente açoriano está satisfeito com apoio nacional às ilhas

O presidente do Governo Regional dos Açores recusou hoje paralelismos entre a capacidade dada pelo Governo da República de os Açores poderem aumentar o seu endividamento para enfrentar a covid-19 e uma mensagem de 2013 do executivo PSD/CDS-PP.

“Só pode traçar esse paralelismo quem se esquecer que há menos de um ano atrás o mesmo Governo, face a prejuízos de 330 milhões de euros, disse ‘nós estamos aqui, nós assumimos 85%’”, disse Vasco Cordeiro, referindo-se ao apoio garantido pelo executivo de António Costa no rescaldo dos danos causados pela passagem do furacão Lorenzo pelos Açores.

Vasco Cordeiro havia sido questionado na Horta sobre a sua opinião ao apoio do Governo da República ao executivo regional no combate à pandemia, tendo a agência Lusa perguntado se não poderia haver uma situação análoga à verificada em 2013, quando, a propósito de intempéries na ilha Terceira, o então Governo PSD/CDS-PP, liderado por Pedro Passos Coelho, deu indicações para se recorrer à banca.

Atualmente, com a pandemia, o Governo da República possibilitou que a Madeira e os Açores aumentem o seu endividamento líquido até 10% do Produto Interno Bruto (PIB) regional para responder aos impactos da pandemia de covid-19, uma medida que representa 948 milhões de euros. “Estou tão satisfeito agora com essas medidas como estive e estou com aquela que foi a decisão de assumir por parte da República cerca de 85% dos prejuízos dos custos” com o furacão Lorenzo, insistiu Vasco Cordeiro, descartando qualquer comparação com o vivido em 2013.

O governante socialista lembrou ainda que a atual crise, e a resposta à mesma, é global, e não somente açoriana, como se verificou em 2013 e no caso do Lorenzo, que passou pelo arquipélago em outubro de 2019.

Vasco Cordeiro reuniu-se esta tarde com o autarca da Horta, na ilha do Faial, a propósito da ronda de contactos que está a desenvolver em todas as ilhas no âmbito da retoma da atividade económica na região.

O governante sublinhou que está tomada a decisão de instalar um laboratório de análises, em colaboração com a Universidade dos Açores, na ilha do Faial, que permitirá reforçar a capacidade de testes de despistagem ao coronavírus nos Açores.

Atualmente, apenas a ilhas de São Miguel e Terceira fazem análises ao novo coronavírus.

O autarca da Horta, José Leonardo Silva, disse esperar que em agosto o laboratório a instalar na ilha do Faial esteja ativo.

Os Açores não registam atualmente qualquer caso positivo de covid-19, depois de somarem 16 mortes devido à doença.