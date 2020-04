A Pizza Hut tem apoiado desde a primeira hora, os Profissionais de Saúde, Forças de Segurança, Serviços Públicos, Bombeiros, Instituições de Solidariedade Social e todos aqueles que trabalham na linha da frente, fornecendo gratuitamente pizzas a estes profissionais, totalizando, até ao momento, mais de 1.600 refeições distribuídas um pouco por todo o país.

Nesta fase de Emergência Nacional, a Pizza Hut adequou as suas operações do dia-a-dia aos novos desafios que se colocam para o combate desta pandemia, mantendo em funcionamento alguns dos seus restaurantes apenas para serviço de entrega ao domicílio (delivery) ou serviço de recolha (take away).

De Norte a Sul, incluindo os Açores e a Madeira, a missão da Pizza Hut é “continuar a entregar refeições e estar ao lado de quem precisa”, refere a empresa através de comunicado, referindo-se a quem todos os dias tem de sair de casa para trabalhar e que precise de uma refeição rápida e prática, assim como às famílias que estão em casa e querem dar um descanso à rotina.

A Pizza Hut agradece às Equipas que produzem diariamente nas suas unidades a característica pizza de massa fresca e também a todos os entregadores, reconhecidos pelo seu capacete amarelo, que cumprem o padrão de entrega TSD – Transação Segura no Delivery e permitem assim continuar no dia-a-dia a entregar pizzas a quem necessita.

Os restaurantes em funcionamento contam com equipas reduzidas que, segundo a empresa, são “treinadas, dedicadas e responsáveis”, tendo sido reforçados vários procedimentos internos e externos nos restaurantes, com vista à protecção de todos.

Neste sentido a Pizza Hut implementou os procedimentos do programa transacção segura no delivery. Neste programa, após a encomenda e a preparação do pedido, a entrega tem os seguintes procedimentos:

1- A encomenda é entregue à porta do edifício;

2- Para melhor reconhecimento e protecção (etiqueta respiratória) o distribuidor faz a entrega com o capacete amarelo colocado, característico dos distribuidores Pizza Hut;

3- O Cliente deverá recolher o pedido directamente do saco térmico, mantendo a distância de segurança;

4- De seguida, procede-se ao pagamento e conclui-se a transacção, aconselhando-se o pagamento online ou através de cartões electrónicos de forma a evitar a utilização de dinheiro em notas ou moedas;

5- Todos os nossos utensílios, são desinfectados após entrega e entre encomendas.

Queremos continuar a responder da melhor forma às necessidades de quem precisa de receber refeições em casa, a empresa alargou as opções de encomenda com os serviços Call Center (222444222), Site Pizza Hut, APP mobile, [email protected], e plataformas de agregadores - UberEats e Glovo.