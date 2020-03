“Premiar o jornalismo e os jornalistas especializados nas áreas de Inovação, particularmente de base científica e tecnológica; aproximar a comunidade jornalística da comunidade científica e tecnológica; e valorizar o “Jornalismo de Inovação” enquanto um poderoso instrumento de serviço público”, são os objectivos da iniciativa a Agência Nacional de Inovação (ANI), que decidiu estender o período de candidaturas à 3.ª Edição do Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação (PNJI) até 8 de Maio.

A decisão anunciada hoje, “prende-se com a conjuntura actual de esforço colectivo nacional para o combate à pandemia covid-19, entendendo a ANI que os jornalistas têm um papel central na informação à população e que, por isso, esta deve ser a grande prioridade do momento”, justifica a ANI em nota de imprensa.

No mesmo comunicado refere que “em breve será anunciado, também, o novo calendário do concurso que estará disponível em www.ani.pt.

Criado pela ANI para suprir uma lacuna na distinção de trabalhos jornalísticos no domínio da ciência e tecnologia, o PNJI conta com prémios no valor de 20 mil euros.

A terceira edição terá cinco categorias e uma menção honrosa a concurso e repete o apoio da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e do Sindicato dos Jornalistas.

Os jornalistas têm agora até às 23h59 de 8 de Maio para se candidatarem com trabalhos realizados em 2019 e que se insiram nas categorias ‘Nacional Escrito’, ‘Nacional Audiovisual’, ‘Nacional Áudio’, ‘Nacional Multimédia’ e ‘Regional’, sendo esta última a categoria que distinguirá uma peça desenvolvida para um meio de âmbito local. A ANI vai premiar os vencedores de cada uma das categorias com quatro mil euros.

Também será atribuída a Menção Honrosa Academia com o objectivo de reconhecer os trabalhos jornalísticos produzidos por estudantes de uma instituição de ensino superior portuguesa. A esta categoria será atribuído um troféu.

As candidaturas devem ser submetidas através de um formulário no website da ANI.

O PNJI é promovido no âmbito do SIAC – Iniciativa de Transferência de Conhecimento, cofinanciada pelo COMPETE 2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.