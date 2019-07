Papa nomeia D. Vitorino Soares bispo auxiliar do Porto

O Papa Francisco nomeou, esta quarta-feira (17 de Julho), bispo auxiliar do Porto o padre Vitorino José Pereira Soares, pároco de Castelões de Cepeda e de Madalena, em Paredes.

Natural da Diocese do Porto, D. Vitorino Soares nasceu em Penafiel, a 19 de Outubro de 1960, foi ordenado sacerdote a 14 de Julho de 1985 e é o mais velho de cinco irmãos, um dos quais também sacerdote, o padre Avelino Jorge Pereira Soares, pároco em Rio Tinto.

Sobre o futuro da sua missão, o novo bispo auxiliar do Porto realça o exemplo que tem encontrado no trabalho de D. Manuel Linda e também no pontificado do Papa Francisco.

Na saudação à Diocese do Porto, D. Vitorino Soares expressou alegria e “sentido de responsabilidade” pela nomeação do Papa Francisco, que considera um “dom” e um “desafio”.

“Este dom e este desafio, não são só meus, por isso, também os partilho com toda a Diocese do Porto e agradeço ao Papa Francisco este gesto de confiança. Deus com o Seu Espírito me fortaleça neste novo serviço e me ajude a corresponder com as minhas pobres limitações”, afirmou.

O novo bispo auxiliar do Porto diz que se sentiu “muito pequenino” quando recebeu o convite do Papa Francisco, manifestou “fidelidade, cooperação e solicitude” para com o bispo diocesano, D. Manuel Linda, afirmando que vai continuar a trabalhar como “humilde irmão no episcopado”.

D. Vitorino Soares dirigiu-se também aos atuais bispos auxiliares do Porto, D. Pio Alves e D. Armando Esteves, desejando que o acolham “como irmão menor” e que o “ajudem a “aprender a caminhar como Bispo”.

“O Papa Francisco ao ir buscar um pobre pároco, dá-nos um sinal, que eu gostaria de partilhar com todos os párocos, vendo em mim cada um deles, no trabalho dedicado e silencioso, que sustenta uma boa parte da vitalidade pastoral”, acrescentou.

Como sacerdote da Diocese do Porto, Vitorino Soares trabalhou no Seminário do Bom Pastor, entre 1984 e 1987, e no Seminário Maior, entre 1989 e 1994.

Capelão militar de 1987 a 1989, o padre Vitorino dedicou 10 anos do seu trabalho pastoral aos jovens, sendo director do Secretariado Diocesano da Juventude entre 1989 1999.

Em 1994 assumiu a paróquia de Castelões de Cepeda, em Paredes, e em 1999 a de Madalena, na mesma vigararia.

A ordenação episcopal de D. Vitorino Soares deverá decorrer no dia 29 de Setembro, na catedral diocesana.