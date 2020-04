“Pandemia já matou quase duas centenas de idosos nos lares”. É esta triste revelação que faz manchete no Jornal de Notícias de hoje. A covid-19 continua, de resto, a ser tema transversal nos destaques de todos os jornais nesta quarta-feira de 15 de Abril.

O Público destaca hoje as consequências da pandemia na economia portuguesa. “Economia afunda com pior registo anual de sempre”, escreve o jornal, sendo que as previsões do FMI são de uma queda no PIB de 8% e uma recuperação em 2021.

Por seu turno, o Diário de Notícias diz que o “Choque de desemprego será o maior de que há registo em Portugal”. Referindo-se também às previsões do FMI, o DN realça que o país está a caminho de um défice de 7% ou mais em 2020, valor só equiparável ao de 2014, ano da falência do BES. No Natal ainda haverá recessão. O desemprego ficará próximo dos 14%.

O Correio da Manhã desta quarta-feira, conta que a RTP contratou uma produtora externa para o ensino à distância. A equipa responsável pela Telescola é, aliás, a mesma do programa Preço Certo.

Nos desportivos portugueses, o destaque vai para a denúncia do jornal Record, que revela que existem jogadores do Campeonato de Portugal a passar fome nesta fase de propagação do novo coronavírus, na qual o futebol ficou em suspenso.

Na capa d’A Bola o destaque vai para a aposta de CR7 com o guarda-redes dos juniores do Nacional. O jornal recorda hoje “O dia em que Filipe Gonçalves, guarda-redes dos juniores do Nacional, treinou (e perdeu) com Cristiano Ronaldo”.

A entrevista a Herrera, “dois anos depois do golo na Luz que lançou os dragões para o último título”, merece hoje o destaque do jornal O Jogo.

