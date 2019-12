Orçamento de Estado para 2020 em destaque na imprensa nacional

O grande destaque de hoje da imprensa nacional é o Orçamento de Estado (OE) para 2020.

O Correio da Manhã escreve que o Governo castigos os aumentos salariais. Já o JN diz que o orçamento castiga com aumento dos impostos e o Público diz que este é um orçamento de pequenas medidas para obter excedente histórico. O DN chama a atenção dos leitores para conhecerem os 10 pontos essenciais do OE para 2020 e o jornal I dá a conhecer as medidas que vão afectar as carteiras das pessoas, dando o exemplo do tabaco que irá ficar mais caro, as embalagens de uso único que serão penalizadas, o IVA das touradas que sobe e também revela as novidades na saúde e nos transportes. Ainda sobre este assunto, o jornal Negócios escreve que o OE alivia PME e castiga imobiliário.