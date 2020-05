Número de mortos por covid-19 em 24 horas desce para onze

Desde 26 de Março que Portugal não tinha um número tão baixo de óbitos em 24 devido à covid-19, foram onze contabilizados desde ontem no boletim diário divulgado pela Direcção-Geral da Saúde. O país tem agora 1.074 mortos e 25.702 casos positivos, tendo o número de infectados subido em 172. Estão internados 818 doentes, mais oito do que no relatório com a situação epidemiológica anterior, mas são mais uma vez menos os doentes a precisar de cuidados intensivos, baixou para 134, nove deixaram o estado crítico. Há também 1.743 doentes que foram dados como recuperados pelas autoridades de saúde.

Em comparação com os dados de segunda-feira, em que se registavam 1.063 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (25.702), os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 178 casos do que na segunda-feira (25.524), representando uma subida de 0,7%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (613), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (223), do Centro (211) Algarve (13), dos Açores (13) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados actualizados até às 24:00 de segunda-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.