MSC Cruzeiros suspende as operações de toda a frota até 30 de Abril

A MSC Cruzeiros confirmou hoje que suspendeu todos os novos embarques em toda a frota até 30 de Abril, à luz das circunstâncias extraordinárias que o mundo enfrenta actualmente devido ao vírus COVID-19.

E m comunicado dirigido à imprensa, a companhia esclarece que “os navios que ainda estão a navegar irão concluir o seu itinerário actual para levar os viajantes aos seus portos de desembarque e também irão suspender a sua operação”.

“Uma vez que a situação do COVID-19 é agora uma pandemia global, os governos de todo o mundo estão continuamente a rever as medidas de saúde e segurança pública, de modo a proteger as populações locais e limitar a propagação do vírus. A decisão da MSC Cruzeiros tomada na semana passada de suspender toda a operação da sua frota por um período de pelo menos 45 dias visa reflectir e apoiar ainda mais a eficácia desses esforços”, sublinha a mesma nota.

A MSC Cruzeiros oferece ainda aos hóspedes afectados por esta medida extraordinária a oportunidade de transferir 100% do dinheiro pago pelas suas férias canceladas, para além de um crédito adicional para um futuro cruzeiro à escolha em qualquer altura até ao final de 2021.

Neste momento, os novos embarques em cruzeiros estão programados para recomeçar a partir de 30 de Abril, inclusive.

Para informações adicionais, os hóspedes deverão contactar o seu agente de viagens ou consultar o website no seguinte link: Suspensão da frota até 30 de Abril.