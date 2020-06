Morte do actor Pedro Lima deixa artistas em choque

A notícia da morte do actor Pedro Lima deixou o país em choque.

Nas redes sociais, actores e figuras públicas das mais diversas áreas, como Cristina Ferreira, Fernanda Serrano, Fátima Lopes, César Mourão, Pedro Ribeiro, Iva Domingues, João Baião, entre outros, já manifestaram o seu pesar pela morte do conhecido actor, cujo corpo foi encontrado este sábado de manhã, na Praia do Abano, no Guincho.

Pedro Lima tinha 49 anos.