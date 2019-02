Morreu José Queirós, fundador do jornal ‘Público’

O jornalista José Queirós, diretor do jornal Público na sua fundação, em 1990, e seu ex-provedor do leitor após mais de 30 anos de carreira, morreu hoje aos 67 anos, disse à Lusa fonte da direcção do diário.

José Queirós nasceu no Porto, em 1951, e foi um membro particularmente activo na concepção e do jornal Público, tendo integrado, em 1990, a direcção fundadora do diário e assumindo, nos primeiros anos do diário, a responsabilidade do caderno Local Porto.

Voltaria a assumir um cargo de direcção (director-adjunto) no fim da década de 90, sempre a partir do Porto, onde se estreou como estagiário no diário O Primeiro de Janeiro, em 1977.

Na década de 80, José Queirós foi responsável por organizar a delegação do Porto do jornal Expresso.

Em 2002, Queirós integrou, como chefe de redacção, o Jornal de Notícias, de onde saiu em 2008.

Dois anos mais tarde, regressaria ao Público como provedor do leitor, “de longe o mais consensual e o melhor”, segundo descreveu à Lusa o actual director do jornal, Manuel Carvalho.

“Expunha as falhas com uma clareza que nenhum jornalista tinha capacidade de rebater”, observou.

Na sua última crónica como Provedor do Leitor, a 24 de Fevereiro de 2012, defendia que devia “ser atribuída ao jornalismo de investigação uma prioridade editorial”, especificando estar a referir-se a um “trabalho de investigação original, independente, minucioso, eticamente sustentado e determinado pelo interesse público”.

Defendia, então, um jornalismo que não fosse o “dos recados e das suspeições ou acusações inconsequentes e não verificadas”, que “deturpam a nobreza” do jornalismo, “para gáudio de todos os populismos”.

O corpo de José Queirós estará hoje em câmara-ardente no Tanatório de Matosinhos e o funeral realiza-se no sábado, às 14 horas.