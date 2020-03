Mercadona garante abastecimento das lojas e determina medidas de protecção

A Mercadona assegurou hoje que o abastecimento da sua rede de lojas está garantido, apelando aos clientes para não armazenarem produtos desnecessariamente e cumprirem as novas medidas de proteção determinadas face à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, a cadeia espanhola de supermercados refere que o horário de funcionamento das suas lojas é entre 09:00 às 20:00 (embora sujeito a eventuais alterações futuras) e apela a que as compras sejam realizadas apenas por uma pessoa, evitando-se idas ao supermercado em família, com crianças ou em grupos e por pessoas que façam parte dos possíveis grupos de risco.

A Mercadona recomenda que, “por solidariedade”, as compras sejam feitas “com agilidade e rapidez” e distribuídas “ao longo do dia e não à hora de abertura do estabelecimento”, para garantir que é possível “atender todos os clientes diariamente”.

Assegurando que “o abastecimento de produtos de primeira necessidade está totalmente garantido”, a retalhista pede que os pagamentos sejam feitos “preferencialmente com cartão” e solicita a utilização de luvas pelos clientes “para selecionar os produtos perecíveis que estão à disposição na loja”.

De forma a proteger a segurança alimentar, “não se admitirão, em qualquer circunstância, devoluções de produtos”.

“Os clientes serão informados das recomendações gerais a ter em conta para realizar as compras, tanto através dos membros da equipa como por meio de cartazes, altifalante da loja e redes sociais”, refere, salientando, contudo, que “a responsabilidade final do cumprimento das recomendações implementadas de distância, capacidade máxima, etc, recai nas próprias pessoas, que devem respeitá-las”.

No que diz respeito às medidas de acesso aos seus supermercados, e em linha com as diretrizes do Governo, a Mercadona passa a controlar a capacidade das lojas e a sinalizar a distância mínima exigida entre pessoas, cabendo a responsabilidade de ordenar a capacidade interior da loja “ao encarregado do estabelecimento ou à pessoa ou agente de segurança privada designado por este”.

“Na via de acesso público a cada supermercado estará marcada uma distância mínima de um metro entre as pessoas que aguardam a sua vez de entrar e deverá ser respeitada para aceder aos mesmos”, informa, acrescentando que também no interior das lojas deve ser garantida a distância mínima de um metro entre clientes, estando marcados os limites “no chão da secção da peixaria e na linha de caixas”.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.