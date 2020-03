Mais dois casos de Covid-19 registados nos Açores nas duas ilhas mais populosas

Autoridade de Saúde Regional dos Açores registou mais dois de covid-19, elevando-se para 27 os casos positivos registados no arquipélago, foi hoje anunciado em nota de imprensa.

Um dos casos registados foi na ilha de São Miguel, a mais populosa dos Açores, tratando-se de uma mulher, de 37 anos, que efetou uma deslocação recente ao exterior da região.

O outro caso, registado na Terceira, a segunda mais populosa, é também de uma mulher, de 35 anos, que não tem relação com os casos detetados anteriormente naquela ilha.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores refere que “ambas apresentam situação clínica estável e estão, de momento, no domicílio”, estando a ser acompanhados pela Delegação de Saúde Concelhia, através de procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos.

Os casos foram diagnosticados na Unidade de Genética e Patologia Molecular do Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, e no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Já foram detetados na região 27 casos positivos de infeção pelo covid-19: sete na ilha Terceira; três no Faial; sete em São Jorge; sete em São Miguel e três no Pico.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes, mais 24 do que na véspera (+31,5%), e registaram-se 5.170 casos de infeções confirmadas, mais 902 casos em relação a sexta-feira (+21,1%).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 129.100 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.