Mais 300 bombeiros combatem fogos na Guarda

Dez meios aéreos e 222 bombeiros apoiados por 55 veículos, combatiam às 15 horas de hoje dois incêndios rurais nos concelhos de Fornos de Algodres e do Sabugal, no distrito da Guarda.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa, pelas 15 horas, que ambos os fogos estavam activos e em progressão, mas que não colocavam povoações em perigo.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), o fogo no concelho de Fornos de Algodres, deflagrou pelas 12h36, na freguesia de Algodres.

Segundo a fonte, pelas 15h10, as chamas em Fornos de Algodres estavam a ser combatidas por 134 homens, 32 veículos e sete meios aéreos.

Entretanto a informação foi actualizada, às 16h55, altura em que as chamas progrediam em duas frentes e estavam a ser combatidas por 142 homens, 39 veículos e três meios aéreos.

No distrito da Guarda registam-se mais dois incêndios no concelho do Sabugal, estando um em curso e outro em fase de conclusão.

O fogo rural que está em curso surgiu na zona de Alagoas, freguesia de Sabugal e Aldeia de Santo António, pelas 15h54, e está a ser combatido por 128 homens, 32 viaturas e dois meios aéreos.

O outro incêndio, que eclodiu pelas 13h57, na área da freguesia de Bendada, era considerado, pelas 16h55, como estando em fase de conclusão (incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio).

Segundo a ANEPC, estão no local um total de 59 bombeiros, auxiliados por 19 viaturas e dois meios aéreos.

Ao todo, mais de 300 bombeiros combatem fogos no distrito da Guarda.