MAI distribui equipamentos de protecção individual a forças de segurança e bombeiros

O Governo vai distribuir no domingo centenas de milhar de equipamentos de proteção individual a bombeiros e forças e serviços de segurança para o combate à pandemia por covid-19, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) informa que vão ser entregues 316 mil máscaras cirúrgicas, das quais 118 mil vão ser distribuídas pelos militares da GNR, 118 mil pela PSP e 80 mil às corporações de bombeiros.

Acrescem outras 20 mil máscaras, do tipo FFP2, 18 mil das quais vão ser distribuídas aos bombeiros e mil ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Aquelas entidades vão receber também um total de 495 mil pares de luvas, das quais 160 mil à GNR, 160 mil à PSP, 25 mil ao SEF e 150 mil aos corpos de bombeiros.

Na quarta-feira, o MAI distribuiu 52 mil máscaras à GNR, 52 mil à PSP, sete mil ao SEF e 10 mil aos bombeiros e já antes tinha entregado 10 mil às forças de serviços de segurança e 30 mil aos bombeiros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.

Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de mais de 603 mil infetados e mais de 43 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 11.744, entre 124.736 casos de infeção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos, com 7.159 mortos, são o que contabiliza mais infetados (278.458).

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 266 mortes, mais 20 do que na véspera (+8,1%), e 10.524 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 638 em relação a sexta-feira (+6,5%).