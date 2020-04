Linhas de crédito alargadas a comércio e transportes

As empresas dos setores do comércio e serviços e dos transportes vão ter acesso às linhas de crédito anunciadas pelo Governo no âmbito da crise de covid-19 “já a partir de quarta-feira”, anunciou hoje o ministro Siza Vieira.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, falava na conferência de imprensa no final da reunião da Concertação Social realizada através de vídeoconferência.

Segundo o governante, “no domingo, a Comissão Europeia aprovou e divulgou que tinha dado autorização para um valor total de linhas com garantia de Estado de cerca de 13 mil milhões de euros” para “todos os setores de atividade”.

“Portanto, o Governo decidiu que vai, já a partir de quarta-feira, passar a ter acessível a empresas de outros setores de atividade as linhas já disponibilizadas”, acrescentou Siza Vieira, adiantando que em causa estão setores como o do comércio e serviços, dos transportes de mercadorias e de passageiros e também o agrícola.

Pedro Siza Vieira disse que “em relação às linhas de crédito do total de 3 mil milhões” já disponibilizadas registaram-se até agora “229 operações que deram entrada nos bancos com um total de crédito de 90 milhões de euros”, sem adiantar porém quantas já foram aprovadas.

Estes números “seguramente vão continuar a crescer à medida das necessidades” das empresas, considerou o ministro.

“Julgo que já na próxima semana iremos alargar estas linhas de 3 mil milhões em mais 1.200 milhões de euros especificamente para o setor do comércio e serviços”, detalhou o governante.