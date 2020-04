A LeYa Educação realiza amanhã, 17 de Abril, às 15 horas, o seu 6.º Encontro Digital para dar resposta às dúvidas mais frequentes que os encarregados de educação e os professores têm no âmbito da nova realidade do ensino à distância. Intitulada ‘A vida não está para brincadeiras’, o encontro será orientado pelo psicólogo Eduardo Sá.

Este projecto da Leya Educação, realizado em conjunto com a Escola Amiga da Criança, é também dedicado às dúvidas de todos, aos seus desabafos e a todo o ‘vendaval’ de questões que este período de isolamento social lhes trouxe e que, por vezes, eles guardam só para si.

Mas é, também, um espaço onde cabem os ‘pequenos-nada’ que este período lhes trouxe, como os gestos quase insignificantes, dos professores para os seus alunos e vice-versa, sobretudo quando a escola e a família tentam ser, todos os dias, mais cooperantes uma com a outra

A sessão dura 45 minutos mas ficará posteriorente disponível no YouTube da LeYa Educação.

Os encontros Digitais, iniciados a 7 de Abril, em formato ‘webinar’ e em ‘live stream’, obtiveram uma adesão surpreendente, com o número de espectadores por sessão a oscilar entre os 9 e os 15 mil, a que se somam as muitas pessoas que assistiram, em diferido, a cada uma das sessões, disponíveis no canal de youtube da Leya Educação, onde os vídeos já somam mais de 90 mil visualizações.

Os Encontros Digitais ocorrem em streaming, sendo que os participantes podem colocar questões em directo aos formadores ou colocá-las, por escrito, no acto da inscrição.

O acesso é gratuito e a inscrição pode ser feita directamente na página da LeYa Educação, até à hora de início de cada sessão. Após a inscrição, cada participante recebe, por email, um link com a confirmação e o acesso à sessão. A programação pode ser consultada em www.leyaeducacao.com.