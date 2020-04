Jerónimo Martins aumenta para 500 euros o prémio distribuído aos colaboradores

A Jerónimo Martins investiu 10 milhões de euros em prémio anual aos quase 21 mil colaboradores em Portugal, anunciou hoje a dona da cadeia de supermercados Pingo Doce.

“O grupo Jerónimo Martins aumentou para 500 euros o valor do prémio extraordinário anual, atribuído aos colaboradores das operações (lojas e centros de distribuição)”, refere a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos.

“Este prémio - cujo valor é igual em Portugal, na Polónia e na Colômbia - pretende reconhecer o trabalho e partilhar a satisfação pelos resultados obtidos em 2019 e será atribuído a aproximadamente 71.500 colaboradores, no conjunto dos três países”, adianta o grupo.

Em Portugal, 80% dos colaboradores elegíveis vão receber o prémio, aponta, “num total de quase 21 mil pessoas, o que representa um investimento de cerca 10 milhões de euros”, acrescenta a dona do Pingo Doce e do Recheio.

“O Conselho de Administração de Jerónimo Martins aprovou a proposta do seu presidente, Pedro Soares dos Santos, no sentido de aumentar o valor deste prémio em cerca de 5% face ao ano anterior”, prossegue, apontando que “esta percentagem é superior à do crescimento das vendas das companhias em Portugal, que registaram, em 2019, uma subida de cerca de 3% face a 2018”.

Atualmente, com mais de 115.000 colaboradores, dos quais 30% em Portugal, onde, em 2019, “criou 1.300 postos de trabalho”, o grupo Jerónimo Martins recorda que este é o 14.º ano consecutivo em que o prémio é pago no mercado português.

Este prémio “acumula com a remuneração variável mensal em vigor e com os vários programas e ações de apoio aos colaboradores nas dimensões da saúde, da educação e do bem-estar familiar, nas quais, em 2019, o grupo investiu” mais de “3,6 milhões de euros” em Portugal.

Na saúde, em Portugal, “foram alocados 820 mil euros a iniciativas como, entre outras, os programas SOS Dentista e SOS Dentista Júnior, que permitiram que mais de 3.500 colaboradores e 45 crianças e jovens tenham concluído os seus tratamentos dentários”, refere a dona do Pingo Doce.

“Outros exemplos são o Programa Mais Vida, uma parceria com a Fundação Champalimaud e com a Cruz Vermelha Portuguesa para apoiar colaboradores e familiares diretos com doença oncológica, e o protocolo com o grupo Lusíadas, que permite o acesso a consultas de especialidade a preços mais competitivos”, adianta.

Na educação, “área em que foi investido mais de um milhão de euros, destacam-se iniciativas como a atribuição de 87 bolsas de estudo a colaboradores e/ou seus filhos que não tenham tido acesso a bolsa estatal. Foram ainda atribuídas dez bolsas de mestrado”, acrescenta.

“Como forma de incentivar a progressão nos estudos, a iniciativa Aprender e Evoluir, desenvolvida ao abrigo do programa público Qualifica, permite a conclusão do 9.º ou 12.º anos de escolaridade em tempo de trabalho”, sendo que em 2019 “beneficiaram desta possibilidade mais de 370 colaboradores, em Portugal”.

Relativamente ao bem-estar familiar, “foram consumidos cerca de 1,7 milhões de euros em Portugal, dos quais mais de 930 mil euros canalizados para o Fundo de Emergência Social, que apoiou 971 colaboradores nas áreas da alimentação, saúde, educação, aconselhamento jurídico e orientação financeira”.

A Jerónimo Martins está presente em três mercados - Portugal, Polónia e Colômbia.

Em Portugal detém a rede de supermercados Pingo Doce e a grossista Recheio. Na Polónia, conta com a cadeia de supermercados Biedronka e a cadeia de lojas de saúde e bem-estar Hebe, enquanto na Colômbia tem a rede Ara.