ISEC Lisboa inicia 2.ª fase de candidaturas ao Ensino Superior

Com candidaturas a decorrer desde o passado dia 2 de Março de 2020, o Instituto Superior de Educação e Ciências inicia hoje, 5 de Maio, e até ao dia 22 de Junho, a 2.ª época de candidaturas para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e para as Licenciaturas em todos os regimes de acesso, com excepção do Regime de Acesso Geral (em pré-candidatura até dia 15 de Julho) e Regime de Acesso para Estudantes Internacionais (época única de candidaturas com inicio a 18 de Maio).

As restantes fases de candidaturas decorrem nos seguintes períodos: 3ª época de candidaturas, entre 23 de Junho e 24 de Julho; 4.ª época de candidatura, entre 27 de Julho e 4 de Setembro; e 5.ª época de candidatura, entre 7 de Setembro e 9 de Outubro.

Para os Mestrados, está a decorrer até 17 de Julho a primeira das duas fases de candidaturas.