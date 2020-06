Instituto Ricardo Jorge desenvolve projecto de saúde mental em tempos de Covid-19

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA, IP), através do seu Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não-Transmissíveis (DPS), é o promotor do Projecto Saúde Mental em Tempos de Pandemia COVID-19 (SM-COVID19), ao abrigo do Programa especial da FCT RESEARCH4COVID, para o qual obteve financiamento e parecer positivo da Comissão de Ética do INSA, IP.

O projecto pretende avaliar o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental e bem-estar das pessoas, através da identificação de factores modificáveis de resiliência ou de fragilização da saúde mental, em diferentes momentos da pandemia.

Os dados serão recolhidos através de um questionário e a evidência recolhida poderá contribuir para melhorar a resposta dos serviços de saúde aos problemas de saúde mental identificados.