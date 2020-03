Imprensa nacional faz o retrato do país afectado pela Covid-19

Com o país em suspenso devido à pandemia Covid-19, nada é o que era. Nesta sexta-feira, 27 de Março, saiba qual o retrato feito a Portugal em plena pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O Jornal I escreve que a prostituição não pára em tempos de covid-19 com os sites e classificados de jornais cheios de publicidade à prostituição. O I traz hoje uma entrevista com Ana Loureiro, a mulher que quer legalizar a profissão, e a famosa Kikas, de Santarém, que recebe diariamente dezenas de telefonemas a pedir serviços de prostitutas.

O Jornal de Notícias (JN) destaca que famílias e empresas em dificuldades deixam de pagar empréstimos. A suspensão é válida por seis meses nas prestações de créditos com juros incluídos. Os beneficiários serão apenas trabalhadores desempregados ou em lay-off e negócios que tenham fechado ou perdido facturação.

O Público revela que Provedora de Justiça põe ordem nas quarentenas regionais. Maria Lúcia Amaral determinante para medidas centralizadoras da Direcção Geral da Saúde. Ficar em casa com pais vidos de lares dá falta justificada. União Europeia sem acordo para ‘coronabonds’ e EUA são o país com mais casos de infectados.

No Diário de Notícias de Lisboa, doentes crónicos com 60 anos ou mais têm de pedir baixa médica para se protegerem. Sofrem de diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias, as três com mais mortes associadas ao coronavírus. Por isso têm medo e querem proteger-se ao máximo, mas quem tem entre 50 e 60 anos e ainda sem reforma tem de ir para baixa médica para ficar em casa.

O Correio da Manhã escreve que os diabéticos não têm insulina nas farmácias. A corrida ao medicamento esgota produto. Os familiares das vítimas de Covid-19 estão impedidos de acompanhar funerais das vítimas e António Costa exige mais ajuda da Europa.