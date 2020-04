Imprensa nacional destaca tragédia em lar de idosos e falta de equipamentos de protecção

Em tempo de pandemia, as atenções estão todas viradas para a Covid-19 que não para de fazer estragos. Esta terça-feira, 7 de Abril, os jornais nacionais voltam a fazer o retrato do país e do mundo que continua refém de um vírus mortal.

O Público escreve hoje que o Eurogrupo avança com mínimos e adia coronabonds. Ventiladores doados a Lisboa não saem da capital. Lar de Aveiro com 15 mortos esperou duas semanas por testes e ainda não se sabe se os curados ficam imunes. Boris Johnson continua internado nos cuidados intensivos, numa altura em que os clubes de futebol preparam pedidos de layoff para jogadores.

A tragédia num lar de idosos de Aveiro é o assunto dominante em todas as capas dos jornais nacional. O Jornal de Notícias (JN) revela que já foram contagiados mais 77 utentes e 22 funcionários da Miserocórdia e Autarca reclama testes. Os casos aumentam no Norte do país.

O Ensino básico fica sem aulas presenciais até ao final do ano lectivo. A prioridade vai agora para o regresso dos alunos do 12.º ano a 4 de Maio. Registo de bebés vai poder ser feito através da Internet.

O Diário de Notícias destaca o primeiro-Ministro britânico. Boris Johnson dá entrada nos cuidados intensivos em estado grave.

Eugénio Fonseca diz que já devia estar a ser preparado um plano de contingência social nacional.

O comandante Mário Alvim revela em entrevista que quanto em Timor viram um avião português foi um alívio, um aconchego.

O I conta o drama do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ourique que se debate com falta de material protector. “Num mês não recebemos uma única máscara, um simples par de luvas”. Raul dos Santos diz que a situação que se vive no Alentejo é dramática. “Vimos chegar aviões com material mas a nós não chegou nada, nem sequer testes”.

A morte em tempos de pandemia é acompanhada por uma foto que ocupa mais de metade da capa.

No Correio da Manhã, o destaque vai para os bancos que só apoiam com garantias. Crédito ao consumo sem direito a moratória.

Médicos exigem uso urgente de máscaras. 15 idosos mortos em lar de Aveiro e infectado foge com mãe idosa, provocando uma caça ao homem na Póvoa de Varzim.