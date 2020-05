Imprensa nacional destaca regresso gradual dos trabalhadores às empresas

Os jornais nacionais desta terça-feira, 26 de Maio, fazem o retrato do país.

O Público escreve que Constitucional confirma multa de 3,7 milhões a Ricardo Salgado. Tribunal rejeitou segundo recurso apresentado pelo líder histórico do BES e vai mesmo ter de pagar a multa que lhe foi aplicada pelo Banco de Portugal.

As Empresas portuguesas preparam regresso gradual dos trabalhadores com medição de temperatura.

Igrejas reabrem com pinças para as hóstias e controlo na entrada. A manchete do I explica ainda que há paróquias que estão a aceitar marcações para sábado e domingo. Confissões só de máscara para padre e confessante. Em Cascais haverá missas campais no hipódromo, mas critérios diferem de igreja para igreja.

O Jornal de Notícias refere que Exército comprou drones para fogos e nunca os usou. Governo justificou gasto de seis milhões com missão de vigilância florestal.

Estado vai adquirir mais 12 aparelhos que serão entregues à Força Aérea.

Metade da frota dos privados está parada. Faltam autocarros, sobretudo nas regiões do Porto e de Lisboa e as empresas estão em situação difícil.

O Correio da Manhã escreve que Moratórias da banca até 2021. Governo trava cobrança fiscal do pagamento por conta.

Mãe arrisca pena máxima por envenenar o filho. Acusada de 15 crimes, Patrícia deu clorofórmio a criança de sete anos.

Vingança por agressão sexual provoca guerra em bairro do Seixal. Um morto e um ferido grave nos confrontos e homem baleado dá positivo para Covid-19 no hospital.

O Diário de Notícias salienta o aumento de novos casos na Grande Lisboa, Numa semana aumentaram 18%. Dos 15 concelhos portugueses que registam mais de 500 infectados com Covid-19, cinco são da região de Lisboa e vale do tejo.

Mike Tyson está de volta aos ringues “melhor do que nunca”.