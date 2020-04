Grupo João Portugal Ramos produz álcool gel hidratante para doar

O Grupo João Portugal Ramos e o seu parceiro, Destilaria Levira, produziram álcool gel hidratante para doar a quem mais precisa, informam através de comunicado enviado para as redacções.

O álcool vínico que o grupo utiliza para produzir alguns dos seus produtos foi transformado em álcool gel, através de um processo de fabrico que a marca garante que segue todas as directrizes da Organização Mundial de Saúde.

“Com a distribuição a iniciar-se hoje, dia 16 de abril, a doação ocorre por intermédio de três empresas do grupo, de modo a procurar abranger mais comunidades locais e regiões do país: • A norte e em nome do projecto Duorum, a doação é feita directamente à Câmara Municipal de Foz Côa, que se encarregará de distribuir o álcool gel em lares, centros de saúde, bombeiros e Cruz Vermelha da zona”, explica a empresa.

“Em Lisboa e por via da marca CR&F, a doação será feita à Comunidade Vida e Paz e ao Lar Inválidos do Comércio, manifestamente impactados pela pandemia”

“ Em Estremoz – região onde se situa a sede do grupo –, a doação será feita pela João Portugal Ramos Vinhos à Cruz Vermelha de Estremoz, ao Lar de Santa Cruz e às Paróquias de Santo André e Santa Maria através de um gesto que pretende ser solidário, o grupo João Portugal Ramos e as suas marcas procuram assim cristalizar o seu apoio a várias das instituições e vários dos profissionais que estão na linha da frente do combate ao COVID-19, visando contribuir activamente para a recuperação do país e mitigação dos efeitos da pandemia junto das populações e comunidades, escreve ainda a empresa.

No mesmo comunicado, o enólogo e produtor João Portugal Ramos afirma: “É, pois, com enorme orgulho que vemos o nosso sector unido nesta altura desafiante, com várias empresas vitivinícolas a apoiar as comunidades locais, e esperamos que muitas mais se juntem a este movimento de solidariedade”.