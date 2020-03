Com vista a combater a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Governo e a Direcção-Geral da Saúde decretaram, como medida de contingência, o isolamento profilático de todos aqueles que possam ter estado em contacto com o vírus.

Assim, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020 – Diário da República n.º 52/2020, 1.º Suplemento, Série I de 2020-03-13), a partir de 3 de Março, os jornalistas em regime de contrato de trabalho e os freelancers que estiverem em isolamento profilático ou que tenham de suspender a actividade para tomarem conta dos seus filhos e dependentes a cargo, em razão do encerramento das escolas, creches, infantários e ATL, passaram a ter direito a alguns apoios excepcionais e temporários.

O Sindicato de Jornalistas apresenta a lista dos apoios e manifesta total solidariedade aos trabalhadores e suas famílias, mostrando-se disponível para prestar os esclarecimentos que forem necessários através do email [email protected] e dos telefones 21 346 43 54 /22 536 12 11/ 29 122 88 85.