Eleições europeias são “um dos maiores desafios que a UE tem pela frente”

Após ter integrado uma delegação da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, que esteve nestes últimos dias a proceder à verificação dos fundos europeus nas regiões do Porto e de Braga, a eurodeputada madeirense Liliana Rodrigues seguiu para Penafiel onde, a convite da Juventude Socialista (JS) local, participou no debate ‘A Europa que queremos’.

Para a parlamentar socialista, as próximas eleições europeias afiguram-se como um dos maiores desafios que a União Europeia (UE) tem pela frente.

“Com os egoísmos nacionais, as notícias falsas e o avanço dos nacionalismos, neo-fascismos e populismos um pouco por toda a Europa, é pertinente e necessário pensarmos que futuro é que queremos para esta União”, afirmou Liliana Rodrigues.

A eurodeputada madeirense acrescentou ainda que, para o estado actual da UE, “contribuiu certamente a falta de sentido de Estado de alguns dirigentes políticos europeus. É preciso inverter este modo de fazer política, em que se atropela a dignidade e a solidariedade em nome dos interesses económicos e da troca de influências, em que a palavra hoje dada, perde todo o valor no dia seguinte. Esse não é o meu entendimento da política. Gosto de pensar que Portugal é uma excepção e que pode contribuir para colocar a Europa no caminho certo”.

A coesão social e territorial, o combate ao fascismo, a igualdade de género e a violência doméstica, assim como a migração e os direitos humanos, foram outros dos temas abordados no debate. Para além da eurodeputada, o evento contou ainda com a presença do presidente socialista da Federação Distrital do Porto, Manuel Pizarro.

A iniciativa da JS de Penafiel realizou-se no auditório do Museu Municipal da cidade, ontem, pelas 21 horas.