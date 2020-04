Electricidade dos Açores com pacote de medidas para apoiar famílias e empresas

A EDA, eletricidade dos Açores, anunciou hoje um pacote de medidas adicionais de apoio às empresas e às famílias, a implementar a partir de terça-feira, como planos de pagamento sem juros.

Em comunicado, a empresa adianta que, a partir de 7 de abril, serão implementadas medidas adicionais de apoio, devido à pandemia da covid-19, nomeadamente planos de pagamento sem juros, por um período de 6 a 12 prestações, com possibilidade de carência nos primeiros 120 dias para clientes Baixa Tensão Normal.

Para as atividades económicas encerradas (comércio e serviços), é criada a possibilidade de redução adicional da fatura, por via da redução de potência até 2,3 kVA (Kilovoltampere).

“Para as empresas, a disponibilização de planos de pagamento até 6 meses sem juros, fazendo dos Açores, para já, a única região a adotar esta medida”, informa a elétrica açoriana.

Além daquelas medidas, a EDA decidiu também suspender todos os cortes de fornecimento de energia a partir do passado dia 01 de março e prorrogar “por mais 30 dias, sem juros associados, o prazo para pagamento das faturas de energia elétrica já emitidas e a emitir até 30 de abril”.

A empresa lembra que as tarifas são reguladas, definidas, anualmente, pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), “não tendo a EDA autonomia para proceder a alterações nas mesmas”, mas “tal não impede que a EDA tenha uma conduta proativa de apoio às famílias e às empresas açorianas, nomeadamente, como acontece com a implementação, neste período de crise resultante da pandemia do covid-19”, sublinha o comunicado.

Além das medidas de apoio às empresas e famílias açorianas, a EDA comunica ainda aos clientes que, seguindo as determinações da ERSE, irá implementar, a partir da próxima terça-feira, reduções tarifárias em várias potencias contratadas para clientes domésticos, tarifa social, pequenas empresas, indústria e serviços de média dimensão.

A empresa refere ainda que “o serviço público de produção, transporte e distribuição de energia elétrica prestado pela EDA, assume características únicas inerentes à sua dispersão por nove sistemas isolados de energia e sem qualquer interligação, por via da condição arquipelágica dos Açores”, gerando “um sobrecusto significativo quando comparado com os existentes nas empresas sediadas no continente português ou mesmo no arquipélago da Madeira”.

Na quinta-feira, o Governo dos Açores decidiu fixar cercas sanitárias nos seis concelhos da ilha de São Miguel, para fazer face à pandemia de covid-19 na região, medida que vai vigorar até 17 de abril.

A Autoridade de Saúde dos Açores elevou hoje para 66 o número de casos positivos de covid-19 na região, com três novos casos na ilha de São Miguel, a mais populosa do arquipélago.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.