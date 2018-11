DPDgroup estima volume de 2,2 milhões de encomendas entre Black Friday e o Natal

O DPDgroup em Portugal, dono das empresas Chronopost e SEUR, estima que o volume de atividade entre a Black Friday e o Natal possa atingir 2,2 milhões de encomendas, adiantou ontem a empresa.

O grupo acredita que o maior número de encomendas terá sido no dia 26 de novembro, com cerca de 117 mil unidades e, para fazer face a este período com mais trabalho, a Chronopost e a SEUR contrataram 125 colaboradores.

“No global, o DPDgroup prevê aumentar 20% o número de encomendas em todos os mercados onde opera, alcançando um pico de atividade de oito milhões de encomendas no dia 22 de dezembro”, referiu em comunicado.

O grupo avançou ainda que “o comércio ‘online’ tem continuado a crescer a dois dígitos, com a faturação no ‘e-commerce’ europeu a aumentar 11% para 534 mil milhões de euros, em 2017, e com uma perspetiva de crescimento de 13% para 602 mil milhões de euros em 2018”.