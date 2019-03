Dois detidos na operação de segurança do FC Porto-Benfica

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois adeptos do FC Porto no sábado, no Estádio do Dragão, durante o ‘clássico’ com o Benfica, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, disse à Lusa o subintendente André Rodrigues.

No balanço da operação de segurança do jogo que o Benfica venceu por 2-1, o responsável disse que um foi detido por “posse de artifícios pirotécnicos” e outro pela “violação da medida de interdição”.

André Rodrigues indicou que os adeptos do Benfica já se encontravam na auto-estrada, não tendo havido qualquer incidente digno de registo no percurso entre o estádio e a zona onde estavam os autocarros, em Bonjóia.

Além dos dois detidos, o responsável da PSP do Porto indicou que foi também identificado um outro adepto portista durante a partida, pelo “arremesso de objectos para o relvado”, não havendo qualquer registo de feridos.

O responsável negou também o apedrejamento da viatura pessoal do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, antes do encontro, mas confirmou danos no autocarro da equipa ‘encarnada’, que, segundo fonte oficial do clube, ficou com um vidro partido quando se dirigia para o Dragão.

A vitória permitiu ao Benfica ascender à liderança do campeonato, com 59 pontos, mais dois do que o FC Porto, detentor do título.