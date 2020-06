Deputados pedem ao Governo medidas para o relançamento do turismo

A Assembleia da República aprovou hoje um projeto de resolução do PS que recomenda ao Governo um Plano de Ação de Apoio e Relançamento do Turismo em Portugal, para enfrentar a crise provocada pela pandemia de covid-19.

A resolução foi aprovada por PS, CDS-PP, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e a abstenção de BE, PCP, PEV, PAN e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Na iniciativa, os socialistas propõem 19 medidas, entre as quais a disponibilização de “linhas de apoio às empresas, com incentivos a fundo perdido”, a “simplificação e desburocratização que permitam uma maior celeridade por parte do Estado, nomeadamente, no âmbito das linhas de apoio e outros incentivos do Estado às empresas”, um reforço da “atratividade e promoção dos territórios do interior” e uma campanha para promover o turismo interno.

Os socialistas pedem também ao Governo liderado por António Costa (que é também secretário-geral do PS) que “sensibilize as autarquias locais no sentido de ser promovida uma suspensão ou redução temporárias das taxas municipais de licenciamento e de operação que recaem sobre as atividades turísticas, bem como da taxa turística”.