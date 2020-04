A DECO está a disponibilizar, através do ‘site’ DECOJovem, uma série materiais de aprendizagem à distância destinados aos mais novos, face à situação de emergência nacional proveniente da pandemia da Covid-19.

O objectivo? Formar “consumidores com comportamentos mais responsáveis e conscientes”, refere a Defesa do Consumidor em nota de imprensa.

Assim, dentro da plataforma DECOJovem, o jovem consumidor, professores e educadores, bem como as famílias, podem aceder a 25 fichas informativas sobre o projecto ‘MundOn’, direccionado sobretudo a jovens entre os 10 aos 15 anos, com conteúdos relacionados com a sustentabilidade ambiental, apresentando informações sobre água, energia, resíduos, compras e mobilidade.

Na área da literacia e conteúdos digitais, podem encontrar conteúdos específicos nos sítios ‘Brain IDeas’ e ‘NET VIVA E SEGURA’, ambos com testes de conhecimentos interactivos.

A DECO faculta, também, e-books sobre diversas temáticas, “que podem auxiliar os docentes a preparar actividades para os seus alunos”. Os e-books disponibilizam ainda materiais e actividades adaptadas aos diferentes conteúdos programáticos, “apoiando na promoção da educação do consumidor”.