Os CTT – Correios de Portugal e a CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal assinaram, esta segunda-feira, uma parceria para dar acesso às empresas associadas da CCP às plataformas digitais dos CTT, com o novo serviço ‘Criar Lojas Online’.

O objectivo deste acordo, em vigor até 31 de Dezembro e é automaticamente renovável por um ano, passa por ajudar as empresas associadas da CCP no acesso às soluções inovadoras dos CTT no comércio electrónico, em especial a plataforma ‘Criar Lojas Online’ (www.ctt.pt/criarlojasonline), no sentido de acelerar a digitalização do seu negócio.

Assim, a criação de uma Loja Online na plataforma dos CTT tem condições especiais para os associados da CCP: a ativação da loja online na plataforma dos CTT será gratuita, para aderentes até 31 de dezembro, nos primeiros três meses de activação, além do primeiro mês de período de experimentação sem custos. Está também incluído o acompanhamento através da linha de apoio técnica exclusiva das Lojas Online CTT.

Para João Sousa, administrador dos CTT, “este é mais um passo para o apoio à sustentabilidade da economia nacional. A concretização desta parceria permite que os associados da CCP tenham acesso a condições especiais e benefícios na criação de lojas online na plataforma dos CTT. Os CTT têm todas as condições para acompanhar as empresas nos seus negócios digitais e esta oferta pode ser complementada com os sistemas de expedição dos CTT, com as Soluções de Logística e a nossa oferta de pagamentos, permitindo às empresas um único parceiro no seu negócio”.

Para a CCP a criação de uma loja online é, não só fornecer às empresas soluções multicanal para o seu negócio mas, igualmente, nesta fase mais complicada fornecer um canal que permita às empresas continuar a funcionar.

O serviço Criar Lojas Online é uma oferta que permite que as PME ligadas ao retalho ou venda de bens físicos criem lojas online com grande facilidade, para a venda dos seus produtos. Desenvolvido em parceria com a start-up Shopkit e que pode ser subscrito no site dos CTT (www.ctt.pt/criarlojasonline) garante a construção de uma loja online de forma simples e intuitiva – aliada a soluções de distribuição CTT. As empresas não necessitam de conhecimentos técnicos de desenvolvimento de sites, sendo tudo efetuado através de uma interface web intuitiva e amigável. Dispõe de uma linha de apoio técnico por chat, email ou telefone para esclarecimento das dúvidas e suporte no processo de criação da loja.

Esta parceria estava a ser trabalhada pelas duas entidades e a sua concretização foi acelerada para apoiar a promoção da sustentabilidade do tecido empresarial nacional no contexto de pandemia CoViD-19 em Portugal.

Os CTT estão a implementar medidas de mitigação de contágio por CoViD-19 na rede de retalho e em todo o processo de tratamento e entrega de correio e encomendas.

Também a CCP está a recomendar aos seus associados a aplicação das medidas de mitigação definidas pelas autoridades competentes.

Os CTT e a CCP apelam ao seguimento rigoroso das recomendações da Direcção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores dos CTT.