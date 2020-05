Os CTT apresentam hoje, 5 de Maio, uma emissão filatélica que assinala o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa e os 30 Anos da Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP).

Recorde-se que em Novembro do ano passado, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) tomou a decisão de reconhecer a importância da língua portuguesa, uma das mais faladas no mundo e a mais falada no hemisfério sul.

Esta emissão filatélica é composta por dois selos com uma tiragem de 100.000 exemplares cada e o valor facial de 0,65€ e 0,91€. O design dos selos esteve a cargo do Atelier Design & e etc os selos têm um formato de 40X30,6mm.

As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Munícipio II no Porto, Zarco no Funchal e Antero de Quental em Ponta Delgada.

Conforme refere António Sampaio da Nóvoa, representante permanente de Portugal junto da UNESCO, na pagela desta emissão, “como se explica na deliberação da UNESCO, pela sua história, pela sua geografia e pelo seu património lexical, a língua portuguesa é um navio que abriga a diversidade cultural e o diálogo entre as civilizações, e uma ponte que permite estreitar os laços entre as sociedades e diversificar as formas de expressão e de interacção.”

Já Raúl Moreira, Director de Filatelia dos CTT, explica que os CTT Correios de Portugal quiseram assinalar a data com uma emissão de selos postais da República que entra em circulação exatamente a 5 de Maio de 2020, e aproveitaram também a oportunidade para “evocar na mesma emissão os 30 Anos da Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP), que se comemoram igualmente em 2020”.

Para João Caboz Santana, Presidente da Direcção AICEP, “a Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP), é uma associação internacional de carácter não-governamental e sem fins lucrativos, que tem por objecto promover o estreitamento das relações entre os seus membros de modo a contribuir para a harmonização e modernização das comunicações dos países de língua portuguesa, designadamente através de acções de formação e de cooperação para o desenvolvimento. Sempre a convergir, a AICEP comemora 30 anos de existência em 2020 e aproveita esta efeméride para saudar muito efusivamente a criação do Dia Mundial da Língua Portuguesa”, refere.